Городская библиотека Тюмени запустила несколько проектов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Городская библиотека реализовала несколько проектов, чтобы увлечь тюменцев чтением. Так, проведен конкурс летнего чтения для школьников. Дети 7-14 лет читали книги вне курса литературы, отвечали на вопросы и выполняли творческие задания. Для взрослых летом прошел марафон "Пикник книг", в этом году - в онлайн-формате. Тюменцы встречались с местными писателями и участвовали в розыгрышах книг.

Еще один проект – Литературный лицей. В его рамках проходят читки. "На литературных читках можно прочесть свои произведения или послушать других тюменских авторов", – пояснил “Вслух.ру” главный библиотекарь отдела социокультурной деятельности Центральной городской библиотеки Артем Тихомиров..

При всем обилии проектов о чтении библиотекарь считает, что не нужно заставлять себя любить книги насильно.

"Если вас не так сильно привлекает литература, не нужно думать, что без нее ваша жизнь неполноценна. У вас, наверное, есть другие любимые виды искусства. Любая другая культура, в том числе спортивная, развивает человека, как и литература", – подытожил Тихомиров.