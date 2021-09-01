В Тюмени состоится международный форум "Кинопедагогика"

Фото: из архива организаторов кинофестиваля "Ноль плюс" Фото: из архива организаторов кинофестиваля "Ноль плюс"

Тему медиавоспитания и кинообразования в современной России обсудят на международном форуме "Кинопедагогика" в Тюмени 27 и 28 сентября. Заявки принимаются до 20 сентября 2021 года на сайте.

Как сообщили организаторы, в программу мероприятия войдут панельные дискуссии, круглый стол на тему финансирования детских медиапроектов, педагогический стендап и воспитательный хакатон.

Напомним, что в 2020 году организаторы форума получили более 700 заявок от желающих принять участие. В итоге очно мероприятие посетили 60 специалистов, еще 170 человек стали зрителями онлайн-трансляции, пишет "Тюменская область сегодня".