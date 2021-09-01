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В Тюмени состоится международный форум "Кинопедагогика"

Общество, 11:38 12 сентября 2021

Фото: из архива организаторов кинофестиваля "Ноль плюс"

Тему медиавоспитания и кинообразования в современной России обсудят на международном форуме "Кинопедагогика" в Тюмени 27 и 28 сентября. Заявки принимаются до 20 сентября 2021 года на сайте.

Как сообщили организаторы, в программу мероприятия войдут панельные дискуссии, круглый стол на тему финансирования детских медиапроектов, педагогический стендап и воспитательный хакатон.

Напомним, что в 2020 году организаторы форума получили более 700 заявок от желающих принять участие. В итоге очно мероприятие посетили 60 специалистов, еще 170 человек стали зрителями онлайн-трансляции, пишет "Тюменская область сегодня".

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