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Остановочные павильоны Голышмановского округа украшают волонтеры

Общество, 15:38 12 сентября 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочный комплекс в деревне Черемшанки преобразила местная художница Ираида Алексеева. Она "превратила" его в деревенскую избу с русской печкой, с лавкой и самоваром за столом.

Павильон украсил общероссийский хештег # Возвращайся домой. Эта идея принадлежит исполнительному директору Голышмановского благотворительного фонда "НАШЕ ВРЕМЯ" Ольге Бадрызловой.

"Часто остановочные павильоны в населенных пунктах, а особенно в малых деревнях, оказываются местом для посиделок молодежи, - отметила она. - Иногда к утру там накапливаются горы мусора — пакеты, бутылки, семечки. Надеюсь, что теперь в павильоне-избе ни у кого не поднимется рука разбрасывать мусор. В округе немало безликих и неухоженных павильонов – их везде можно украсить по своему вкусу и усмотрению. Остановочный павильон в центре села — это всегда "лицо" населённого пункта".

В посёлке Голышманово к обустройству остановочных пунктов приступили ученики и педагоги, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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