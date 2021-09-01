Юным тюменцам рассказали о ПДД

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Юным жителям Тюмени напомнили о ПДД на тематическом уроке-игре "Островок безопасности". Встречу организовали сотрудники Центральной детской библиотеке в рамках проекта "Book Сity - территория чтения и творчества".

В ходе тематического урока младшеклассникам провели викторины на распознавание дорожных знаков, объяснили принципы работы перекрестков, взаимодействия автомобилей и пешеходов, системы штрафов. Также ребята посмотрели и обсудили фрагмент мультфильма "Незнайка в Солнечном городе".

Как рассказали в пресс-службе центральной детской библиотеки, мальчики также смогли примерить на себя роль регулировщиков движения. Девочки, в свою очередь, исполнили песню на музыкальном конкурсе "Светофор", пишет "Тюменская область сегодня".