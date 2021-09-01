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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Активные тюменцы могут присоединиться к отряду серебряных добровольцев

Общество, 18:48 12 сентября 2021

Фото: Областной геронтологический центр

Стать серебряным волонтером может любой тюменец старше 55 лет. Для вступления в ряды добровольцев нужно позвонить в центр и оставить заявку, рассказала начальник отдела регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ксения Шефер.

"Обучение состоит из тематических блоков. Первый – знакомство со штаб-квартирой серебряного добровольчества. Большое внимание уделяем и правовым основам волонтерства, вопросам этики и имиджа. Много занятий направлено на психологическую подготовку, в том числе для работы с разными категориями граждан", – уточнила она.

В конце обучения волонтеров распределяют по направлениям, которыми они теперь будут заниматься, пишет “Вслух.ру”.

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