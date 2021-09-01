На IgolkaMarket в Тюмени выставили изделия из керамики, карамель и кукурузный конструктор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Керамические изделия, карамель ручной работы, кукурузные конструкторы, столы из дерева и эпоксидной смолы можно найти на ярмарке IgolkaMarket, которая открылась в Выставочном зале в Тюмени 12 сентября.

Кружки с изображением кошек, блюда с рыбками, ракушками и цветами можно увидеть на столе гостьи из Кирова Елены Метелевой. Здесь представлены изделия семейной мастерской по изготовлению керамики ручной работы.

"В основном все делаем руками. Иногда используем гончарный круг. Работаю с глазурями. Люблю ботанические мотивы. Посуда из экологического материала. Все сертифицировано. Нашу посуду можно мыть в посудомоечной машине, использовать в микроволновой печи, духовке", – поделилась мастерица.

Она обратила внимание на блюда, созданные в ее авторской "растительной" технике – с выпуклым барельефом. Елена Метелева отмечает, что другие мастера иногда делают подобное из гипса, но для нее это не очень серьезный материал.

Елена Метелева занимается керамикой на протяжении восьми лет. Сначала для нее это было хобби, потом она поняла, что не может без этого жить. Сейчас у Елены Метелевой в Кирове открыта школа, где она обучает этому мастерству желающих. Ее изделия приобретают не только жители разных регионов России, но и Польши, Германии и США.

Цена кружек варьируется от тысячи до одной тыс. 300 рублей, блюд – от двух тыс. 500 рублей до трех тысяч.

Излюбленные тюменцами леденцы в виде пельменей, розочек, разноцветных единорогов, маршмеллоу без белка можно купить на столе тюменского дома карамели "Ландрин". На ярмарке выставили традиционные сладости, но, по словам генерального директора компании Таисии Шевченко, карамелье уже думают над новинками. "Сейчас мы усиленно готовимся к Новому году. Конфеты будут необходимы всем в больших объемах. Придумываем, как бы нам в карамели изобразить тигра – символ 2022 года. В конце сентября – начале октября мы уже презентуем в наших социальных сетях новинку к празднику", – поделилась она.

Дом карамели "Ландрин" начал выпускать разноцветные сладости в баночках. По словам Таисии Шевченко, ранее горожане просили подумать над новой фасовкой, чтобы конфеты можно было возить с собой в автомобилях. Гендиректор дома карамели "Ландрин" отметила, что в произовдстве они используют только натуральные красители и ароматизаторы, идентичные натуральным.

Цены на тюменские сладости – от 50 до 350 рублей.

За одним из столов можно увидеть детей, собирающих фигурки сказочных персонажей из элементов, напоминающих привычные кукурузные палочки. Отличие от любимого многими лакомства – в разнообразии цветов. Как рассказал директор компании "Игрушки будущего", запустившей в России бренд "Волшебные нудлики", Андрей Ежеленко, это абсолютно безопасный для детей экопродукт из кукурузного крахмала, в нем содержатся пищевые красители. В Европе такие конструкторы широко используется во детских садах, развивающих центрах. Они стали заменой пластилину.

Чтобы скрепить детали такого конструктора, из нужно обмакнуть концами во влажную губку. Элементы можно крепить к дереву, стеклу и на другие поверхности.

Также на маркете можно увидеть предметы интерьера. Тюменский мастер Александр Трухмаев привез столики из карагача, сервировочные доски. Трещины в дереве залиты смолой. Есть столы с прозрачной заливкой, есть – с металлизированным пигментом, черной смолой. Тюменец создает предметы интерьера сам, металлические ножки для изделий тоже изготавливает и обрабатывает самостоятельно.

Стоимость столиков варьируется от 4 тыс. 600 рублей до 36 тысяч рублей.

Также на маркете горожане могут примерить дизайнерскую одежду, обувь и украшения, приобрести сувениры, предметы декора. Ярмарка будет работать 12 и 13 сентября с 11 до 20 часов.

Инна Пахомова