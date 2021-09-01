Тюменцы могут попробовать сыры на ярмарке IgolkaMarket

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продукцию сыроваров могут продегустировать посетители ярмарки IgolkaMarket, которая открылась в Выставочном зале в Тюмени 12 сентября.

Сыры, изготовленные по итальянской технологии, представила тюменская сыроварня "Ингала". "Продукция натуральна. Сыры не содержат консервантов, растительных масел. При изготовлении используем цельное молоко. Все полезные компоненты сохраняются", – рассказала представитель сыроварни "Ингала" Евгения Сергеева.

На выбор горожан – нежные свежие сыры и зрелые с более ярким вкусом. На прилавке можно увидеть горгонзолу с голубой плесенью и бри с белой. Как отмечает представитель сыроварни, пенсионерам нравится мягкий сливочный, слегка соленый "Люмьер". Представлен и "Ингальский пряный" с добавлением трав и специй.

Сыры "Дамский" и "Пармезан", ставшие в разные годы призерами конкурса "Лучший сыр России", могут приобрести горожане на столе сыроварни Siньор Джованни. Для любителей чего-то необычного сыроделы привезли на маркет "Монтазио" с трюфелем и "Канталь" пятимесячной выдержки. Также здесь продается паста ручной работы из твердых сортов пшеницы.

На столе казанской компании "Воронцовские сыры" также можно найти сыры разных видов. В виде шариков лежит экстратвердый сыр "Белпер Кнолле", полностью лишенный влаги. При его изготовлении использовалось более 20 видов специи. "Такой сыр созревает 12 месяцев. Как раз три дня назад мы вытащили его из хранилища", – добавила представитель "Воронцовских сыров" Елизавета Юдинцева.

Также на маркете горожане могут примерить дизайнерскую одежду, обувь и украшения, приобрести сувениры, предметы декора, керамические изделия, сладости ручной работы. Ярмарка будет работать 12 и 13 сентября с 11 до 20 часов. Адрес: ул. Севастопольская, 12.

Инна Пахомова