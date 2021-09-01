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Тобольские футболисты потерпели поражение в Перми

Спорт, 11:41 13 сентября 2021

ФК "Тобол" во Вконтакте | Фото: ФК "Тобол" во Вконтакте

ФК "Тобол" из Тобольска потерпел поражение в выездном матче регионального первенства России в третьем дивизионе(зона Урал и Западная Сибирь).

В матче 23 тура тоболяки в Перми уступили клубу "Прикамье" — 2:4. Счет уже на восьмой минуте открыли хозяева, отличился Альберт Валиуллин. Спустя девять минут Максум Залилов восстановил паритет. На 32 минуте Даниил Ульданов вновь вывел хозяев вперед, но тоболяки смогли отыграться, усилиями Эдуарда Сагдиева. На последней минуте тайма Ульданов оформил дубль, и в третий раз вывел пермяков вперед — 3:2. Во втором тайме зрители увидели лишь один гол. Он влетел в ворота тоболяков на 72 минуте. Точку в матче поставил Арсений Павленко.

У "Тобола" осталось 34 очка, клуб занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Вячеслава Афонина проведут также в Перми. 14 сентября они сыграют с ФК "Академия".

Евгений Новоселов

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# Тобольск , ФК Тобол

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