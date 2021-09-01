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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Трое человек получили травмы в аварии на улице Ватутина в Тюмени

Происшествия, 11:18 13 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали в результате аварии в районе дома № 19 на ул. Ватутина в Тюмени 12 сентября.

"19-летняя водитель автомобиля Lada Granta не выдержала безопасную дистанцию. Произошло столкновение с машиной KIA Rio", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате пострадали 43-летняя водитель KIA Rio, 19-летний молодой человек, находившийся за рулем Lada, 18-летний парень из одной из машин

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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