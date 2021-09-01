  • 13 сентября 202113.09.2021понедельник
  • USD72,7600
    EUR86,1478
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменца подозревают в убийстве отца

Происшествия, 12:04 13 сентября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

39-летнего жителя Тюмени подозревают в убийстве отца. По версии следствия, тюменец насмерть забил мужчину руками и ногами, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как было установлено, 4 июля обвиняемый, проживавший совместно с отцом в одной из квартир дома проезда Заречный, в ходе бытовой ссоры нанес родителю около 10 ударов руками и ногами по голове и телу.

От переломов ребер и разрывов внутренних органов мужчина скончался спустя непродолжительное время. Вскоре подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

В настоящее время расследование завершено. Следствием собрана доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# убийство , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 13.09.2021Попавший в аварию на трассе в Тюменской области житель Башкортостана умер в больнице
12:28 13.09.2021При пожаре в Ишиме спасли одного человека
12:04 13.09.2021Тюменца подозревают в убийстве отца
11:53 13.09.2021В Тюмени суд рассмотрит вопрос о лишении родительских прав матери и отца погибшей Насти Муравьевой