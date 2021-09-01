Тюменца подозревают в убийстве отца

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

39-летнего жителя Тюмени подозревают в убийстве отца. По версии следствия, тюменец насмерть забил мужчину руками и ногами, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как было установлено, 4 июля обвиняемый, проживавший совместно с отцом в одной из квартир дома проезда Заречный, в ходе бытовой ссоры нанес родителю около 10 ударов руками и ногами по голове и телу.

От переломов ребер и разрывов внутренних органов мужчина скончался спустя непродолжительное время. Вскоре подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

В настоящее время расследование завершено. Следствием собрана доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.