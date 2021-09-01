Тюменцев приглашают на международный digital-форум в Казань

| Фото: kazanexpo.ru | Фото: kazanexpo.ru

Тюменцев приглашают на Международный форум Kazan Digital Week–2021 с 21 по 24 сентября, сообщают организаторы.

Мероприятие планируется провести в смешанном (офлайн + онлайн) формате в современном выставочном центре "Казань Экспо", который оснащен павильонами, сессионными залами, открытыми демонстрационными площадками, комфортной транспортной и рекреационной инфраструктуройajhe.

Форум ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг.

Основные тематические направления: "Интеллектуальные транспортные системы", "Ситуационные центры", "Цифровая индустрия 4.0", "Экосистема финтех", "Кибербезопасность", "Инновации, интегрированные в бизнес", "Цифровые технологии в сфере образования", "Цифровые технологии в сфере культуры", "Цифровые технологии в сфере здравоохранения".

Впервые Форум прошел в 2020 году. За 4 дня в нем приняли участие более 10 тыс. человек из 64 стран мира, выступили 375 спикеров, прошло 37 секций, 4 мастер-класса, 5 круглых столов, 14 технических визитов и панельная дискуссия о цифровизации сферы культуры. В онлайн-выставке приняли участие 111 экспонентов.

Итоги форума Kazan Digital Week–2020 опубликованы на сайте kazandigitalweek.ru. Здесь же - подробная информация о предстоящем событии.