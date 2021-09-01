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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Попавший в аварию на трассе в Тюменской области житель Башкортостана умер в больнице

Происшествия, 12:53 13 сентября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

30-летний водитель из Башкортостана скончался в больнице после аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ночью 13 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Около двух часов ночи на 381-м км пути рефрижератор, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилями Lada и Chevrolet", — рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Житель Башкортостана находился за рулем Chevrolet. У него диагностировали тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

43-летний водитель рефрижератора, житель Тюмени, получил ушиб ноги.

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# авария , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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