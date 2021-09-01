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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В городах Тюменской области тепло подали в социальные объекты

Общество, 17:37 13 сентября 2021

архив Юлии Дериглазовой | Фото: архив Юлии Дериглазовой

Отопительный сезон начался в Ишиме и Ялуторовске 13 сентября. К теплу подключили в первую очередь социальные объекты - детские сады, больницы и школы, на очереди – многоквартирные дома, сообщают администрации муниципалитетов.

По словам специалистов, для подключения отопления по всему городу потребуется несколько дней с учетом пусконаладочных процессов и завоздушенности сетей.

Напомним, что в первых четырех детских садах Тюмени отопительный сезон начался 10 сентября.

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# детские сады , Ишим , отопительный сезон , социальная сфера , Ялуторовск

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