286 пар немаркированной обуви обнаружили в тюменском магазине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

286 пар немаркированной обуви на 243 тыс. 493 рублей арестовали таможенники в тюменском в магазине "Планета одежды и обуви". Как сообщает региональный Роспотребнадзор, индивидуальный предприниматель заплатит штраф.

Факт реализации обувной продукции без обязательной маркировки был выявлен в магазине по ул. Логунова областного центра. Продукция арестована, а в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

Постановлением судьи индивидуальный предприниматель признан виновным, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с конфискацией немаркированной продукции.