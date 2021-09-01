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286 пар немаркированной обуви обнаружили в тюменском магазине

Общество, 17:46 13 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

286 пар немаркированной обуви на 243 тыс. 493 рублей арестовали таможенники в тюменском в магазине "Планета одежды и обуви". Как сообщает региональный Роспотребнадзор, индивидуальный предприниматель заплатит штраф.

Факт реализации обувной продукции без обязательной маркировки был выявлен в магазине по ул. Логунова областного центра. Продукция арестована, а в отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

Постановлением судьи индивидуальный предприниматель признан виновным, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с конфискацией немаркированной продукции.

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# обувь , Управление Роспотребнадзора

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