Владимир Якушев: Физико-математическая школа покоряет новые вершины

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Развитие Физико-математической школы в Тюмени высоко оценил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев. Это профильное учебное заведение было создано по его инициативе шесть лет назад. Сейчас здесь обучаются 405 ребят. Многие из них принесли в копилку региона награды всероссийского и мирового уровней.

"Перечень побед, которые одержали ученики Физико-математической школы в межрегиональных, всероссийских и межрегиональных олимпиадах сложно воспроизвести, их очень много. Очень важно, что Александр Моор продолжает этот проект, открыл новые лаборатории. ФМШ активно развивается, покоряет новые высоты", - сказал он.

В физмат школу ребята поступают после конкурсных испытаний. В среднем, в каждом классе по 24 человека. Большая часть педагогов имеет высшую квалификационную категорию. К обучению ребят подключаются доктора наук.

"Физико-математическая школа – гордость всего региона. Этот объект образования является рекордсменом по числу ребят, которые занимают призовые места на олимпиадах различных уровней. Несколько лет назад, когда Владимир Якушев был губернатором, он дал поручение модернизировать эту школу, и сегодня мы продемонстрировали результаты. Здесь созданы прекрасные условия для получения не только базовых, но и углубленных знаний", - подчеркнул глава Тюмени Руслан Кухарук.

Напомним, в 2021 году в ФМШ Тюменской области открыли лаборатории по химии, биологии и физике. Для них в жилом кампусе учебного учреждения отвели два этажа, комплектация продолжалась несколько лет, некоторое оборудование не имеет аналогов в других школах и вузах УФО и России. В новой естественно-научной лаборатории с геологическим направлением ребята смогут реализовывать проекты по общей прикладной геологии, почвоведению, агрохимии и агротехнологии.

Спецоборудование для юных химиков и биологов дополнили развивающими материалами. В ФМШ науки о природе углубленно изучают 46 школьников, позже доступ в лаборатории для подготовки к олимпиадам и конкурсам намерены открыть одаренным сверстникам из других учебных заведений Тюмени.

Для юных физиков в ФМШ организовали "Гараж.Лаб" – большое творческое пространство для занятий на стыке физики и технологии. Часть оборудования старшеклассники изготовили сами.

"Мы также запустили лабораторию экспериментальной физики, где ребята смогут заниматься прикладной наукой, готовиться к олимпиадам, проводить метапредметные эксперименты. Наконец, была запущена новая лаборатория компьютерного моделирования физических процессов со специальным программным обеспечением, о которой мы давно мечтали. Подобные кабинеты есть в немногих российских школах", - отметила ранее директор ФМШ Наталья Фомичева.

Евгений Бабенко