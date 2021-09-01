В администрацию Тюменского района пришли дублеры

| Фото: администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

Около 140 дублеров заменили на рабочих местах сотрудников администрации Тюменского района в день молодежного самоуправления. В 2021 году он проходит в восьмой раз, сообщает администрация муниципального образования.

Темой мероприятия стала семья. Открытие началось с доклада "Особенности работы с молодыми семьями Тюменского района".

Помимо мозговых штурмов и работы с документами дублёры сыграют в деловые игры, а также отправятся в рабочие поездки в муниципальные образования района.

Одной из главных задач для дублеров стала разработка положения к районному мероприятию "День Матери".