Жительница Тюменской области избила молотком настойчивого ухажера

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ялуторовчанку подозревают в нападении на мужчину с молотком. По данным полиции, жительница Тюменской области несколько раз ударила его тяжелым предметом по лицу и ногам, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Раненого мужчину в заброшенном здании обнаружили сотрудники ППС. Он спал на полу. Голова была в свежих ссадинах и кровоподтеках. Полицейские доставили пострадавшего в лечебное учреждение.

"Как установили правоохранители, несколько часов назад мужчина находился в квартире знакомой, где распивал спиртное. Между ним и хозяйкой произошел конфликт из-за того, что гость стал оказывать ей настойчивые знаки внимания. Она взяла из шкафа молоток и несколько раз ударила ухажера по лицу и ногам. Сожитель женщины отобрал у нее инструмент, застолье продолжилось. Когда хозяева и другие гости уснули, пострадавший отправился домой, но на улице почувствовал себя плохо, зашел в заброшенный дом и уснул", — рассказали в региональной полиции.

В отношении ранее судимой 40-летней жительницы Ялуторовска возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Ей грозит до двух лет лишения свободы.