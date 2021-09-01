"Мимикрия" приглашает на премьеру – спектакль "Любовь к трём апельсинам"

| Фото: театр "Мимикрия" | Фото: театр "Мимикрия"

Театр "Мимикрия" приглашает на премьерные показы спектакля "Любовь к трём апельсинам", которые пройдут в Молодежном театральном центре "Космос" 23, 24, 25 сентября, начало в 20 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Уникальность этого проекта в том, что для его создания объединились два театра: "Мимикрия" и Compania Sincarа (Лейпциг, Германия), которые ставят знакомую театральную сказку, сочетая современное немецкое театральное искусство масок с российскими театральными традициями. Театр "Compania Sincara" представляют режиссер Рико Дитцмайер и художник Франциска Шуберт, театр "Мимикрия" - 4 актера и 3 музыканта.

Проект по созданию спектакля "Любовь к трём апельсинам" проходит в рамках Года Германии в России 2020/2021.

"Любовь к трём апельсинам" – это история о потерянном и вновь обретенном смехе. Речь идет о королевском сыне, которого постигает таинственная болезнь – меланхолия, что ввергает его отца Сильвио в глубокое несчастье. Очень скоро из-за этого вся страна выходит из-под контроля. Врачи предсказывают, если принц не рассмеется, то скоро он будет лежать в гробу, а с ним и все остальные. Только смех может стать очевидным признаком исцеления.

Повествование ведут 4 персонажа-маски: Труффальдино, Панталоне, Дотторе и Бригелла, которые отправились в королевство, чтобы вызвать у принца исцеляющий смех.