Тюменцы могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут

| Фото: организаторы акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» | Фото: организаторы акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция»

Узнать свой ВИЧ-статус может любой желающий всего за 15 минут бесплатно и анонимно в рамках Всероссийской акции Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция".

16 сентября экспресс-обследование на ВИЧ можно будет пройти в Ялуторовске и Тобольске с 12 до 18 часов по адресам: г. Ялуторовск, ул. Васильковая, 85, г. Тобольск, зона вузов, 5.

17 сентября в Тюмени с 12 до 17 часов по адресу: ул. Горького, 70 (ТРЦ "Гудвин").

Как напоминает пресс-служба тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД, акция стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда квалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 55 российских регионов, чтобы напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции.

Согласно данным статистики, в настоящее время в Тюменской области проживает почти 18 тыс. 600 человек с положительным ВИЧ-статусом. Показатель пораженности населения региона данной инфекцией составляет 1,2 %.

За 8 месяцев 2021 года в области ВИЧ был впервые выявлен почти у 950 человек (темп прироста составил плюс 24,8 %). 55,5 % из них – это мужчины (около 530 случаев), 44,5 % – женщины (более 420 случаев).

Почти 500 человек были инфицированы половым путем (78,9 %). При внутривенном немедицинском употреблении психоактивных веществ заразились около 120 человек – 18,9 %.

Наиболее часто в Тюменской области ВИЧ выявляется в возрастной группе от 30 до 50 лет. В 2021 году доля людей этого возраста среди впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составила 70 %; люди старше 50 лет заразились в 15 % случаев.

Ознакомиться с дополнительными материалами по теме ВИЧ/СПИДа, информацией об акции и подробным маршрутом Экспедиции все желающие могут на сайте o-spide.ru.