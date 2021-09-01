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Голышмановец заплатит 57 тысяч рублей за кражу электричества

Происшествия, 17:05 15 сентября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 57 тыс. рублей заплатит житель Голышмановского округа, самовольно подключившийся к сетям электроснабжения.

Как сообщает пресс-служба Тюменского облсуда, ответчик успел потребить 28 тыс. 156 кВт электроэнергии.

Истцом выступило АО "Россети Тюмень". Ранее ответчику была направлена претензия с требованием погасить в добровольном порядке имеющуюся задолженность, однако исполнено оно не было.

Голышмановский районный суд удовлетворил иск "Россетей" и взыскал с мужчины долг, а также расходы по уплате государственной пошлины.

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# суд , электроэнергия

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