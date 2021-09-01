  • 15 сентября 202115.09.2021среда
  • USD72,7171
    EUR85,9880
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе похитили крышки от колодезных люков

Общество, 17:51 15 сентября 2021

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Пять крышек от колодезных люков украли злоумышленники в пос. Боровский Тюменского района за одну ночь, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Это не первое хищение крышек в Боровском. Семь крышек там было украдено зимой, еще восемь – летом. С начала года с колодцев "Росводоканал Тюмень" похищено 40 чугунных крышек и четыре люка. Возбуждено 14 уголовных дел. Семеро преступников уже привлечены к ответственности.

"Воры не только причиняют ущерб водоканалу. Открытый колодец может стать ловушкой для людей и животных, а на проезжей части - привести к ДТП. На все сообщения об открытых колодцах мы реагируем оперативно. Сейчас вместо украденных установлены новые крышки", - рассказал начальник Боровского участка "Росводоканал Тюмень" Николай Самосевич.

"Росводоканал Тюмень" просит жителей города и Тюменского района сообщать об открытых колодцах по телефону: 540-940.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 15.09.2021ВТБ в Тюмени представит ипотечные программы на Дне застройщиков
18:23 15.09.2021Тюменцы могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут
18:12 15.09.2021Конкурс варенья и домашних заготовок продлится в Тобольском районе три дня
18:00 15.09.202116 сентября - события дня