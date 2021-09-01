В Тюменском районе похитили крышки от колодезных люков

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Пять крышек от колодезных люков украли злоумышленники в пос. Боровский Тюменского района за одну ночь, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Это не первое хищение крышек в Боровском. Семь крышек там было украдено зимой, еще восемь – летом. С начала года с колодцев "Росводоканал Тюмень" похищено 40 чугунных крышек и четыре люка. Возбуждено 14 уголовных дел. Семеро преступников уже привлечены к ответственности.

"Воры не только причиняют ущерб водоканалу. Открытый колодец может стать ловушкой для людей и животных, а на проезжей части - привести к ДТП. На все сообщения об открытых колодцах мы реагируем оперативно. Сейчас вместо украденных установлены новые крышки", - рассказал начальник Боровского участка "Росводоканал Тюмень" Николай Самосевич.

"Росводоканал Тюмень" просит жителей города и Тюменского района сообщать об открытых колодцах по телефону: 540-940.