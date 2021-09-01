ВТБ в Тюмени представит ипотечные программы на Дне застройщиков

| Фото: Галерея застройщиков Тюмени | Фото: Галерея застройщиков Тюмени

Традиционная выставка недвижимости состоится на площадке Галереи застройщиков (ул. Герцена, 60) в Тюмени 18 сентября. ВТБ станет единственным банком-участником, сообщает финансовое учреждение.

15 крупнейших строительных компаний презентуют 48 новых жилых комплексов. Посетителям подберут вариант покупки квартиры, сотрудники ВТБ расскажут о вариантах ипотеки, представят продукты банка и программы с господдержкой.

"ВТБ предлагает множество ипотечных продуктов на выгодных для клиента условиях. Например, по программе господдержки ставка первые полгода составит всего 4,3 %. После изменения условий льготной семейной ипотеки, которая теперь доступна и семьям с одним ребенком, спрос на эту программу существенно вырос. В нашей области на нее сейчас приходится примерно каждая восьмая ипотечная сделка ВТБ", - отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Клиенты ВТБ в Тюменской области за 8 месяцев оформили более 5 тыс ипотечных сделок на 12,6 млрд руб.