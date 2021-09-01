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Зимники Тобольского района обустроят до 22 декабря

Общество, 08:35 20 сентября 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Общая протяженность зимников Тобольского района составляет 382 км. В 2021 году сезонные работы по содержанию зимних автотрасс будет выполнять компания "Сибирьтранслес", сообщает администрация района.

С момента образования ледостава рабочие приступят к ежедневному замеру переправ. Как только толщина льда достигнет 20 см, начнется намораживание зимников и подходов к переправам, а также установка ориентирующих вех и дорожных знаков.

По условиям контракта, обустроить зимние дороги подрядчик должен до 22 декабря, их содержание начнется с 23 декабря и продлится до 15 апреля 2022 года.

По зимникам движется спецтранспорт, доставляют продовольствие, а жители населенных пунктов Заболотья выезжают в город и соседние села.

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# зимники , Тобольский район

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