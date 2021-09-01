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В Ишиме определят лучших велогонщиков области

Спорт, 17:04 16 сентября 2021

«Велоспорт – сборная Тюменской области» во ВКонтакте | Фото: «Велоспорт – сборная Тюменской области» во ВКонтакте

Порядка 70 спортсменов из Тюмени, Ишима, Увата и Тюменского района примут участие в первенстве области по велосипедному спорту, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Мероприятие, посвященное памяти заслуженного мастера спорта СССР Олега Галкина, пройдет в Ишиме с 16 по 19 сентября. Участникам поспорят за награды в индивидуальных гонках на 10 и 15 км, а также групповых гонках на 20 и 30 км.

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# велосипедный спорт

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