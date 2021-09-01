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Тюменца с мефедроном задержала полиция

Происшествия, 17:38 16 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца с пакетом мефедрона задержала полиция, возбуждено уголовное дело. Как сообщает УМВД Тюменской области, 21-летнего местного жителя сотрудники патрульно-постовой службы остановили вечером на одной из улиц города.

Молодой человек нервничал и вел себя подозрительно. Сотрудники полиции решили провести личный досмотр. В присутствии понятых у ранее не судимого тюменца был изъят сверток. Экспертиза показала, что в пакете был мефедрон массой около 0,84 гр.

Задержанный признался, что хранил наркотик для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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