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В Тобольске пройдет премьера спектакля "А зори здесь тихие"

Общество, 08:35 17 сентября 2021

dzerteatr.ru | Фото: dzerteatr.ru

Премьеру драмы в двух действиях "А зори здесь тихие…" по известнейшему произведению Бориса Васильева представят актеры Дзержинского театра драмы на сцене Тобольского театра 18 сентября, сообщает ТКТО.

"Наш спектакль будет попыткой взглянуть на военную историю из двадцать первого века, попытаться понять намного ли отличаются сегодняшние молодые люди от своих ровесников тех грозных лет", - пояснили в театре.

Спектакль поставлен к 75-летию Великой Победы и посвящен памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Приобрести билеты можно в кассе театра или по интернету.

Возрастное ограничение: 12+.

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# 75-летие Победы , спектакль , театр , Тобольский театр

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