Новоуральский театр представит тюменцам музыкальную комедию "12 стульев"

| Фото: Новоуральский музыкальный театр во ВКонтакте | Фото: Новоуральский музыкальный театр во ВКонтакте

Горожан и гостей города приглашают на финальную постановку музыкальной комедии "12 стульев", которая завершит гастроли Театра музыки, драмы и комедии из Новоуральска 18 сентября в Тюменской филармонии сообщает ТКТО.

По информации организаторов, в основу спектакля легли музыка и либретто, которые звучат в одноименном фильме с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым в главных ролях. Зрителей ждет встреча с любимыми героями и их остроумными залихватскими фразочками и словечками, которые давно стали крылатыми.

Купить билеты можно в кассах или на сайте.

Возрастное ограничение 12+.