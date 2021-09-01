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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени спасли подростка, упавшего в Туру

Происшествия, 15:42 16 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подростка, упавшего в Туру с парапета набережной, вытащил из воды спасатель 15 сентября. Река обмелела, поэтому молодой человек не захлебнулся в воде, ему помогли подняться на первый ярус. Об этом сообщает департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени.

Как выяснилось, трое молодых тюменцев скатывались со склонов набережной и прыгали на парапет. В результате один из них поскользнулся и упал в воду. Молодой человек не получил серьезных травм.

Администрация Тюмени напоминает, что снижение уровня воды опасно, поскольку на дне Туры могут находиться камни, арматура или стекло.

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# набережная , набережная Туры

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