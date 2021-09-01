В Тюменской области запущен розыгрыш призов на посещение аквапарка, ресторанов и отелей
Совместный розыгрыш с партнерами программы скидок "Сибирское гостеприимство" запустило региональное агентство туризма и продвижения в своем инстаграм-аккаунте.
Для участия в розыгрыше нужно подписаться на него, поставить лайк и сделать репост себе в сторис, а в комментариях написать участвую. Выиграть можно сертификаты на посещение аквапарка, термальных источников, ресторанов и спа-зон отелей.
Итоги организаторы подведут рандомно 28 сентября.
Напомним, участники программы "Сибирское гостеприимство" могут также воспользоваться скидкой на проживание в отелях, посещение ресторанов, термальных курортов и других туристических мест Тюменской области.
Инна Кондрашкина