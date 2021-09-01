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В Тюменской области запущен розыгрыш призов на посещение аквапарка, ресторанов и отелей

Общество, 18:11 16 сентября 2021

сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте | Фото: сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте

Совместный розыгрыш с партнерами программы скидок "Сибирское гостеприимство" запустило региональное агентство туризма и продвижения в своем инстаграм-аккаунте.

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на него, поставить лайк и сделать репост себе в сторис, а в комментариях написать участвую. Выиграть можно сертификаты на посещение аквапарка, термальных источников, ресторанов и спа-зон отелей.

Итоги организаторы подведут рандомно 28 сентября.

Напомним, участники программы "Сибирское гостеприимство" могут также воспользоваться скидкой на проживание в отелях, посещение ресторанов, термальных курортов и других туристических мест Тюменской области.

Инна Кондрашкина

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# розыгрыш , туризм , Тюменская область

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