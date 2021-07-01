Туристам Тюменской области предлагают стать участниками льготной программы "Сибирское гостеприимство"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скидку на проживание в отелях, посещение ресторанов, термальных курортов и других туристических мест Тюменской области предлагают участникам программы "Сибирское гостеприимство", сообщает региональное агентство туризма и продвижения.

Чтобы получить скидку, нужно скачать приложение Visit Tyumen (доступно на IOS и Android); кликнуть по баннеру "Сибирское гостеприимство"; выбрать локацию и сгенерировать уникальный код.

Для получения скидки необходимо показать код сотруднику заведения при оплате.

Подробности о программе, а также список заведений здесь.