В Тюмени откроют первую модельную библиотеку

| Фото: библиотека № 4 г. Тюмени | Фото: библиотека № 4 г. Тюмени

Библиотека № 4 Тюмени выиграла конкурс на модернизацию в 2022 году в рамках нацпроекта "Культура". После реализации проекта "4 квартал" культурное учреждение станет не только местом для чтения и обмена книг, но и современным пространством для активных горожан, локацией для встреч, общения, обучения и развлечений.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила ведущий библиотекарь учреждения Татьяна Курилова.

Она пояснила, что в микрорайоне нет Дворца культуры и других творческих пространств. Поэтому кружки и различные акции и мероприятия проходят в библиотеке.

После перевоплощения культурное учреждение станет более функциональным, там появятся читай-, мастер-, интеллект- и форум-залы. Библиотеку оснастят современным оборудованием и мебелью, что позволит проводить виртуальные экскурсии, концерты, вебинары, онлайн-конференции и встречи с писателями. Кроме того, будет пополнен книжный фонд, а персонал пройдет курсы повышения квалификации.

"Узнав о победе мы обрадовались, но и поняли, что это большая ответственность, будем учиться вместе с читателями. Главное, что наши посетители смогут в одном месте получить целый спектр услуг", - отметила библиотекарь.

Для детей и подростков предусмотрены разнообразные познавательные кружки, творческие объединения, клубы по интересам, экспериментальные лаборатории, доступ к развивающим программам с использованием цифровых технологий.

Взрослой аудитории предложат курсы компьютерной и финансовой грамотности, встречи с писателями и интересными людьми, концерты, творческие мастер-классы и предоставят возможность реализовать новые идеи и проекты.

По словам Татьяны Куриловой, на сегодняшний день в библиотеку записаны более четырех тысяч читателей.

Напомним, в Тюменской области первая модельная библиотека появилась в Ишиме, позже конкурс выиграла еще одна ишимская библиотека им. А. Васильева и сельская библиотека в с. Ситниково Омутинского района. С модернизацией тюменской библиотеки № 4 в регионе будут действовать уже четыре модельных библиотеки.

Инна Кондрашкина