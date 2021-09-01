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Тюменцев приглашают принять участие в челлендже "Возьми ребенка за руку"

Общество, 16:43 17 сентября 2021

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Принять участие в челлендже "Возьми ребенка за руку" приглашает тюменцев региональная Госавтоинспекция. Цель акции, которая проходит в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте и Instagram под хештегом #ВозьмиРебенкаЗаРуку. Ее цель - обратить внимание взрослых на необходимость правильно держать ребенка за руку при движении вдоль проезжей части и переходе дороги.

Для участия необходимо записать видеоролик продолжительностью до одной минуты, разместить его в своем аккаунте в любой из социальных сетей с указанием хештега #ВозьмиРебенкаЗаРуку и отметкой официальных аккаунтов ГУОБДД МВД России, газеты "Добрая Дорога Детства" и Госавтоинспекции Тюменской области.

Если направить ролик на электронную почту, то он одновременно примет участие и в областном конкурсе. Лучшие ролики будут размещены в аккаунтах Госавтоинспекции Тюменской области, их создателям вручат сувениры: бейсболки, мешки для обуви со световозвращающей полосой.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , челлендж

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