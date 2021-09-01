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В Тюмени для любителей ретро пройдет литературно-кинематографическийвечер

Общество, 09:01 20 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Литературно-кинематографический вечер-феерия, посвященный 125 лет со дня рождения классика американской и мировой литературы Фрэнсиса Фицджеральда, начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 24 сентября в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

"Вы перенесетесь в эпоху джаза и книжной романтики. Вас ждет путешествие в сопровождении киноведа, автора кинофестиваля "КИНЗа" Натальи Соколовой, – говорят библиотекари.

"Великий Гетсби", "Последний магнат", "Ночь нежна", "По эту сторону рая" – героев этих и других романов Френсиса Скотта Фицджеральда объединяет стремление к мечте и поиск места под солнцем в изменчивом мире. Тайны жизни, любви и творчества, великие экранизации и грандиозные провалы.

Записаться на встречу по можно телефону: 26-43-34.

Возрастное ограничение 16+.

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# литература , ретро

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