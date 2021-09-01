  • 17 сентября 202117.09.2021пятница
  • USD72,4329
    EUR85,3622
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Троих ишимцев с наркотиками задержала полиция

Происшествия, 17:49 17 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

Два пакета со 174 гр марихуаны изъяла полиция в квартире жителя Ишима 1984 года рождения, что является крупным размером, сообщает УМВД по Тюменской области.

В лесу стражи порядка задержали 26-летнего ишимца с 350 гр наркотика. При обходе дачных территорий полицейские задержали мужчину со 140 гр метилэфедрона.

Подозреваемые признали вину и пояснили, что приобрели наркотики для личного употребления. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:13 17.09.2021Тюменец получил условный срок за смерть рабочего
17:49 17.09.2021Троих ишимцев с наркотиками задержала полиция
16:25 17.09.2021Трое жителей Татарстана взорвали банкоматы в Уватском районе
19:07 16.09.2021Следователи устанавливают причины побега из тюменской колонии осужденного за убийство мужчины