Троих ишимцев с наркотиками задержала полиция

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия

Два пакета со 174 гр марихуаны изъяла полиция в квартире жителя Ишима 1984 года рождения, что является крупным размером, сообщает УМВД по Тюменской области.

В лесу стражи порядка задержали 26-летнего ишимца с 350 гр наркотика. При обходе дачных территорий полицейские задержали мужчину со 140 гр метилэфедрона.

Подозреваемые признали вину и пояснили, что приобрели наркотики для личного употребления. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.