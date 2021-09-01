ВТБ: российский рынок автокредитов вырос на 60%

| Фото: www.gemmacars.top/wp-content/uploads/2017/05/neues-auto-ohne-eigenkapital-autos-und-neuheiten-neuwagen-finanzierung-ohne-anzahlu | Фото: www.gemmacars.top/wp-content/uploads/2017/05/neues-auto-ohne-eigenkapital-autos-und-neuheiten-neuwagen-finanzierung-ohne-anzahlu

За восемь месяцев выдачи автокредитов на российском рынке составили почти 720 млрд рублей, что почти на 60% превышает прошлогоднее значение за аналогичный период. По прогнозам аналитиков ВТБ рынок продемонстрирует положительную динамику в целом по итогам года.

Клиенты ВТБ в январе-августе заключили более 57 тыс. сделок на 62,5 млрд рублей, в августе прирост продаж составил 25%. Чаще всего клиенты приобретают Lada (26% продаж), Hyundai и KIA (по 11%).

В Тюменской области с начала года ВТБ выдал автокредитов на 1,2 млрд рублей. В августе по сравнению с июлем продажи в регионе выросли на 32%.

По итогам сентября, по прогнозам ВТБ, объем выдач автокредитов клиентам банка составит более 9 млрд рублей.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на три месяца при подключении опции "Отложенный платеж".