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Тюменец получил условный срок за смерть рабочего

Происшествия, 19:13 17 сентября 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

К 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно приговорил суд тюменца, виновного в причинении смерти по неосторожности, сообщает областной суд.

Как было установлено, тюменец заключил договор со строительной компанией для выполнения пусконаладочных работ по установке парового котла в одном из зданий в п. Боровском. Сам выполнять работы не стал, а перепоручил их другому человеку, который не имел должного опыта и необходимой для опасных работ аттестации. Когда мужчина стал подключать паровой котел, произошел взрыв. Скорая помощь привезла рабочего в областную клиническую больницу, где от полученных ожогов и травм он умер.

В судебном заседании мужчина свою вину признал частично, объяснил, что инструктаж он проводил устно, а в компетенции наемного специалиста не сомневался, так как давно с ним работал и запустил не один котел.

При определении наказания смягчающими обстоятельствами суд признал наличие на иждивении у подсудимого четырёх малолетних детей.

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