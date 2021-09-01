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Тюмень приняла чемпионат по нефтегазохимии по стандартам WorldSkills

Общество, 16:39 18 сентября 2021

worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Более 300 участников, экспертов и гостей собрал очередной чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills в Выставочном зале Тюмени, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

"Мы приняли второй отраслевой чемпионат по нефтегазохимии по стандартам WorldSkills, - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Цель чемпионата – внедрение единого профессионального стандарта в ключевых для отрасли специальностях, повышение престижа рабочих и инженерных профессий, обмен лучшими практиками. Все это является важнейшей составляющей для развития флагмана нашей промышленности компании "СИБУР". Соревнования прошли в новом формате и охватили 5 городов - Нижнекамск, Тюмень, Тобольск, Томск и Санкт-Петербург и 6 площадок. Число компетенций выросло с 3 до 12 самых массовых для отрасли".

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