89 студентов и аспирантов Тюменской области получили губернаторскую стипендию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

89 студентов и аспирантов вузов и ссузов Тюменской области поощрили именной стипендией губернатора региона.

Как пишет "Тюменская область сегодня", награды удостоены те, кто достиг значительных успехов в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности.

Среди обладателей губернаторской стипендии оказался 21 представитель опорного вуза. К примеру, аспирант четвертного года обучения Института транспорта Анастасия Горбунова. Девушка учится на направлении подготовки "Техника и технологии наземного транспорта". За основу своей диссертации Анастасия взяла методики обоснования параметров городской зарядной инфраструктуры для электромобилей на примере Тюмени. Такую тему она выбрала, поскольку в областной столице растет спрос на электротранспорт, а для него требуется соответствующая среда.

Стипендию также получил 21 обучающийся ТюмГУ. Еще шестеро являются будущими медиками, они представляют ТюмГМУ. Из аграрного университета Северного Зауралья поощрения удостоены трое человек, от института культуры – двое. Отличились и двое курсантов ТВВИКУ. В Тобольском педагогическом институте им. Д. И. Менделеева стипендию выделили еще двум студентам, а в Ишимском педагогическом институте им. П. П. Ершова – одной студентке. Остальные обладатели губернаторской стипендии представляют профессиональные образовательные организации Тюменской области.