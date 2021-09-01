  • 18 сентября 202118.09.2021суббота
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер юго-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Пострадавшая в аварии в Тюмени шестилетняя девочка находится в реанимации

Происшествия, 18:59 18 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате аварии на пересечении улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени 18 сентября, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

У нее множественные травмы, включая черепно-мозговую тяжелой степени. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Авария произошла днем. Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не предоставил преимущество автомобилисту на KIA.

"От удара KIA отбросило на стоявшую у светофора семью – маму, папу, двух девочек трех и шести лет", – сообщила она.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 13 часов 11 минут. "После проведения сердечно-легочной реанимации шестилетней девочке, осмотра пациенток и оказания им помощи пострадавших доставили в ОКБ № 2. У трехлетней девочки диагностирован ушиб лобной области. Она направлена на амбулаторное лечение", – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 18.09.2021Пострадавшая в аварии в Тюмени шестилетняя девочка находится в реанимации
17:48 18.09.2021Сбежавшего из тюменской колонии 43-летнего мужчину задержали в Перми
17:02 18.09.2021Тюменка лишилась денег, покупая коляску в интернете
15:01 18.09.2021Под Тюменью задержали пьяного пенсионера за рулем