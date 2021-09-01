Пострадавшая в аварии в Тюмени шестилетняя девочка находится в реанимации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате аварии на пересечении улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени 18 сентября, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

У нее множественные травмы, включая черепно-мозговую тяжелой степени. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Авария произошла днем. Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не предоставил преимущество автомобилисту на KIA.

"От удара KIA отбросило на стоявшую у светофора семью – маму, папу, двух девочек трех и шести лет", – сообщила она.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 13 часов 11 минут. "После проведения сердечно-легочной реанимации шестилетней девочке, осмотра пациенток и оказания им помощи пострадавших доставили в ОКБ № 2. У трехлетней девочки диагностирован ушиб лобной области. Она направлена на амбулаторное лечение", – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова