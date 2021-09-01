Александр Моор пригласил поклонников видеоигр на Tyumen Сyber Fest 2021

Губернатор Тюменской области Александр Моор снялся в тикток-анонсе киберспортивного фестиваля.



"Что такое киберспорт? В первую очередь – это спорт" – заявил Моор, появившись в кадре с клавиатурой в руках.

Фестиваль пройдет с 18 по 19 сентября в помещении тюменского Легкоатлетичского манежа. Призовой фонд соревнований – 1 млн рублей.

В рамках Tyumen Сyber Fest 2021 пройдут турниры по Dota 2, CS:GO, FIFA 21, NHL 21 и Guilty Gear Strive, а также конкурс косплея.

Гостями мероприятия станут состав PuckChamp по Dota 2 и состав Дениса "Seized" Костина по CS:GO. В расписании команду Сизда назвали Singularity BEZ ZP – организаторы по ошибке соединили название текущего клуба и прошлого тега игроков.

Евгений Бабенко