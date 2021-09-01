К концу недели в Тюмени потеплеет до плюс 15 градусов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Погода в Тюмени в ближайшую неделю, с 20 по 26 сентября, будет переменчивой. Как отмечает центр Фобос, регион будет находиться во власти антициклона, поэтому существенные осадки маловероятны. В первые дни будет прохладно, но к концу рабочей недели станет заметно теплее.

20 сентября дневная температура воздуха составит плюс 5 градусов, ночная – минус 1. В течение суток сохранится возможен дождь.

21 и 22 сентября ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до плюс 8 градусов. Ночная температура воздуха составит плюс 1 градус.

23 сентября погода не изменится. Днем синоптики прогнозируют до плюс 8 градусов, ночью – до плюс 1. Осадки маловероятны.

24 сентября станет теплее, воздух днем прогреется до плюс 14 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 4.

В выходные, 25 и 26 сентября дневная температура воздуха составит плюс 15 градусов, ночная – плюс 9. В воскресенье синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Любовь Голышева