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Житель Ишимского района из мести за свою возлюбленную поджег дом

Происшествия, 10:55 21 сентября 2021

Житель Ишимского района из мести поджег дом бывшего мужчины своей сожительницы | Фото: Житель Ишимского района из мести поджег дом бывшего мужчины своей сожительницы

Мужчину, подозреваемого в поджоге дома бывшего сожителя своей возлюбленной, задержала полиция в Ишимском районе. По версии следствия, житель пос. Лозовое с бутылками бензина доехал до с. Ершово на такси, сообщает УМВД по Тюменской области.

Задержанный 45-летний мужчина признался, что в день преступления выпивал со своей сожительницей, которая рассказала ему о непростых отношениях с бывшим. Злоумышленник решил отомстить обидчику возлюбленной и, набрав бензин в бутылки, поехал в Ершово.

Отыскав дом, где проживал бывший мужчина его сожительницы, он облил постройку бензином и поджег, после чего скрылся на такси с места преступления. Хозяева вовремя заметили возгорание, сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# поджог , уголовное дело

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