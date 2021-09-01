Перформанс "Мадина" признан лучшим по итогам шоу-кейс тюменских театров

| Фото: пресс-служба Молодежного театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба Молодежного театрального центра "Космос"

Перформанс "Мадина" получил возможность попасть в афишу театрального центра "Космос" по итогам фестиваля "Шоу-кейс тюменских театров" 19 сентября, сообщают организаторы.

В программе прошло 14 перформансов, пять спектаклей, образовательная программа и активности. По итогам четырех дней эксперты выбрали победителя, а главный герой фестиваля – голубь с КПД - объявил результаты. Первое место занял перформанс "Мадина". "Это итоговая работа лаборатории "Частный случай" Мадины Саткеевой и именно она попадает в афишу "Космоса" этого сезона", — рассказали в пресс-службе молодежного театрального центра.

В экспертную комиссию вошли театровед и театральный критик Варвара Цыпина, театровед, драматург Евгений Ионов, куратор и создатель перформанс-платформы Уральской биеннале современного искусства Анастасия Комлева. Также были и независимые эксперты – тюменские критики журналов "ВЫ" и "Реквизит". Они посетили спектакли и перформансы, написали рецензии и отобрали своих победителей: хореографический спектакль "Руками не трогать", перформансы "Контакт" и "Блокпост".

Главной целью фестиваля стало создание пространства для получения обратной связи от экспертов и обмена опытом для тюменских театров.