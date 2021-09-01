Гостям фестиваля "Одиссея" впервые представят астротуризм и новые маршруты

| Фото: тюменскийтуризм.рф | Фото: тюменскийтуризм.рф

Участникам и гостям XXVII Фестиваля туристов и путешественников "Одиссея", который состоится с 23 по 26 сентября в с. Успенка, презентуют новый вид туризма – астротуризм и маршруты "Зеленое кольцо Тюмени" и "И Земля, и небо". Новый маршрут "Тюменская тропа" впервые пройдет по Успенским лесам.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил один из организаторов Валерий Дегтянников.

Астротуризм – это одно из молодых направлений в туризме, путешествия-экспедиции, в рамках которых перед участниками стоит задача пронаблюдать уникальные небесные события: метеорные дожди, полярные сияния, солнечное или лунное затмение.

На фестивале, который проводится ежегодно уже 27 лет, участники смогут пройти пешеходный маршрут "Тюменская тропа" и сдать нормативы ГТО "Туристский поход с проверкой туристских навыков". Посоревнуются в традиционных искристых гонках и ночном ориентировании. Пройдут мастер-классы по сбору рюкзака, установке палатки, вязанию узлов, оказанию первой помощи и управлению квадрокоптером, попробовать свои силы на скалодроме и водных дистанциях на катамаране, байдарках и сапах. Самые маленькие туристы станут героями соревнований "Туристята".

| Фото: тюменскийтуризм.рф | Фото: тюменскийтуризм.рф

Тем, кто собирается участвовать в конкурсах туристских фотографий и видео, нужно заранее оставить заявку на сайте.

Завершит "Одиссею" знаменитый набережник с гитарами у костра, где выступит приглашенный гость - музыкальная студия Интервал.

Участие бесплатное. Для туристов и путешественников организаторы оборудуют костровые зоны, туалеты, места под палатки. Также в течение дня будет работать фудкорт.

"После долгих ограничений хотим, чтобы участники фестиваля хорошо провели время, поучаствовали в мероприятиях, а спортсмены после длительного перерыва в соревнованиях вышли на старт и поборолись за долгожданные награды", - подчеркнул Валерий Дегтянников.

Основные активности пройдут 25 сентября в субботу, добавил он, чтобы соблюсти нормы безопасности и организовать отдых для гостей без ночевки, на один день. Для безопасности тропа разведена на большой стартовый интервал, четыре разных маршрута общей протяженностью 48,5 км, площадки фестиваля расположатся на более чем четырех га, что также поможет исключить скопление большого количества людей.

| Фото: тюменскийтуризм.рф | Фото: тюменскийтуризм.рф

Напомним, собственная площадка площадью два гектара появилась у федерации спортивного туризма региона в Успенке в 2021 году.

Инна Кондрашкина