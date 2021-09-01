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Тюменские боксеры одержали победу в Ишиме

Спорт, 13:34 20 сентября 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сборная команда по боксу из Тюмени со счетом 8:9 победила в турнире "стенка на стенку", проходившем в Ишиме.

В соревнованиях в различных весовых категориях – от 48 кг до 90 кг приняли участие 34 спортсмена от 13 до 17 лет, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Боксеры, показавшие хорошую подготовку, были отмечены специальными призами. Памятный подарок с логотипом Федерации бокса получили воспитанница тюменской спортивной школы № 3 Карина Муртазина и воспитанник детско-юношеского центра "Пламя" Дмитрий Цибуревкин. Статуэтку за лучшую техническую подготовку завоевали тюменец Егор Лебедев, Лев Шульгин и Виктор Крюков из Ишима.

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# бокс , Ишим

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