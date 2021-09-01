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Самолечение при признаках гриппа может привести к серьезным осложнениям

Общество, 17:02 20 сентября 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Самолечение при признаках гриппа может привести к серьезным осложнениям, предупреждает Роспотребнадзор.

"Часто люди при первых симптомах начинают принимать антибиотики и совершают большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции", - говорят эксперты.

Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Больной гриппом должен соблюдать постельный режим. Необходимо включить в рацион фрукты и овощи богатые витаминами. Рекомендовано обильное питье.

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# грипп , Управление Роспотребнадзора

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