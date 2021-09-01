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Тюменцам предлагают сделать подарки одиноким пенсионерам

Общество, 15:25 20 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помочь одиноким пенсионерам продуктовыми наборами, теплыми пледами и вещами могут жители Тюмени в рамках ежегодного марафона "Азбука добра", сообщили в благотворительном фонде "Старшее поколение".

Помимо подарков желающие могут устроить сюрпризы или события для пожилых людей. Необходимо зайти на сайт регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации в раздел "Акции и проекты", кликнуть на баннер "Азбука добра", выбрать из списка одно или несколько желаний и связаться с координаторами проекта по телефону: 51-77-05.

"Атмосферу "счастливой осени" для пожилых людей могут создать не только жители Тюмени, но и компании, предприятия города. С 15 сентября по 15 октября волонтеры в ежедневном режиме будут проводить спецрейды по передаче адресатам посылок. Доставка будет осуществляться в масках и перчатках", — рассказали организаторы.

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# пенсионеры , подарки

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