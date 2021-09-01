Явка на выборах в Тюменской области составила 61,5%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области по предварительным данным явка на выборах составила 61,5%, проголосовали 613 тыс. 464 человек, сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Партия "Единая Россия" победила на выборах депутатов Государственной думы РФ в Тюменской области. "По предварительным данным, после подсчета почти 94,53% бюллетеней, за список кандидатов этой политической партии отдали свои голоса 326 тыс. 407 человек, что составляет 52,2% от проголосовавших, - отметил он. – На втором месте КПРФ - 12,5% (85 тыс. 976 человек). Далее идут ЛДПР - 11,8% (79 тыс. 118 человек), "Справедливая Россия – За правду" - 9,9% ( 68 тыс.459 человек), партия "Новые люди" - 3,4% (20 тыс. 266 избирателей)".

Остальные партии набрали менее 3% голосов избирателей.

По Тюменскому одномандатному избирательному округу №185 по предварительным данным столь же уверенную победу одержал депутат Госдумы ("Единая Россия") Николай Брыкин – 51,01% голосов. Значительно отстал от него представитель ЛДПР Глеб Трубин – 11,27%. За Жалауддина Абдуразакова (КПРФ) проголосовало 10,22% избирателей, Сергей Соловьев (Российская партия пенсионеров за справедливость) – 8,69%, Динар Абукин ("Коммунисты России") – 7,47%, Светлана Чуйкова (партия Роста) – 7,29%.

Явка избирателей в Тюменском избирательном округе составила 61,42% от внесенных в списки.

По Заводоуковскому одномандатному избирательному округу №186 по предварительным данным победу одержал еще один депутат Госдумы от "Единой России" Иван Квитка – за него проголосовало 48,61%. За представителя КПРФ Ивана Левченко отдали свои голоса 12,27% избирателей, за Артема Зайцева (ЛДПР) – 9,55%, за Владимира Шарпатова (Справедливая Россия – За правду) - 8,21%, за Павла Доронина ("Коммунисты России") – 7,9%, за Рафаэля Булатова (Новые люди) – 6,31%, за Владимира Селиванова (Российская партия пенсионеров за справедливость) – 3,97%.

Явка избирателей по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу №186 составила 60,75%.

Подсчет голосов по выборам депутатов Тюменской областной думы продолжается.

Борис Олейник