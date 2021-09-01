"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тюменской области

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 358 тыс. 631 голос, или 51,33% избирателей по партийному списку в Госдуму в Тюменской области, сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

""Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 358 тыс. 631 голос, или 51,33%, КПРФ - 94 тыс. 296 голосов, или 13,5%, ЛДПР - 81 тыс. 565 голосов, или 11,68%, "Справедливая Россия - За правду" - 71 тыс. 537 голосов, или 10,24%. Все остальные партии не преодолели 5% барьер. Ближе всего к нему приблизилась партия "Новые люди", набравшая 31 тыс. 296 голосов, или 4,48%. По Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 больше всего голосов набрал Николай Брыкин - 169 тыс. 779, или 50,89%. По Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186 большинство голосов у Ивана Квитки - 168 тыс. 190, или 47,42%", - сказал он.

Голосование на думских выборах прошло с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

Также в ходе трехдневного голосования жители региона выбирали депутатов Тюменской областной думы. Результаты подсчета голосов станут известны 21 сентября.

Напомним, ранее ЦИК РФ по итогам подсчета 100% голосов на выборах депутатов Госдумы опубликовал данные по стране: партия "Единая Россия" набрала 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,46%, партия Новые люди получила 5,32% голосов избирателей.

Евгений Бабенко