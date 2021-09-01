Депутатами Госдумы восьмого созыва от Тюменской области избраны Николай Брыкин и Иван Квитка

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Депутатами Государственной думы РФ восьмого созыва от Тюменской области избраны представители "Единой России" Николай Брыкин и Иван Квитка.

Избирательная комиссия Тюменской области признала выборы состоявшимися и утвердила их результаты.

По Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 победу одержал Николай Брыкин. За него отдали голоса 169 тыс. 779 человек, что составило 50,89% от общего числа проголосовавших.

Николай Брыкин родился 25 ноября 1959 года в селе Солдатское Воронежской области. Проходил срочную службу в рядах Советской армии в погранвойсках Восточного округа на границе с Китаем. Окончил Тюменскую высшую школу МВД (1993, юрист), Санкт-Петербургский институт бизнеса и права (2007, бакалавр экономики). Женат, с супругой вырастили сына и дочь, есть внуки. 22 года отдал службе в органах внутренних дел РФ, занимался раскрытием экономических и налоговых преступлений. Указом президента присвоено звание генерал-майора.

По инициативе Николая Брыкина создана региональная общественная организация "Защита Отечества" для помощи ветеранам, патриотического, духовно-нравственного, спортивного воспитания молодежи. В Госдуме седьмого созыва был членом комитета по государственному строительству и законодательству. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За безупречную службу" III степени, медалями "За отличие в службе" I и II степени, нагрудным знаком "За отличную службу в МВД", нагрудным знаком "Почетный сотрудник налоговой полиции", нагрудным знаком "За службу в налоговой полиции" III степени.

По Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186 победил Иван Квитка, за которого проголосовало 168 тыс. 190 человек – 47,42%.

Иван Квитка родился 4 мая 1967 в селе Калач Свердловской области. В 1992 году окончил нефтегазовый факультет Тюменского индустриального института, в 1995 - юридический факультет Тюменского госуниверситета. Был директором молодежной бизнес-школы, завкафедрой государственно-правовых дисциплин Тюменского государственного института мировой экономики, управления и права, проректором института. С 2005 — глава исполкома Тюменского отделения "Единой России". Избирался в Тюменскую областную думу. Кандидат философских наук. С 21 декабря 2011 года - депутат Государственной думы ФС РФ VI созыва. Заместитель председателя комитета Государственной думы по промышленности, заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам. Женат, двое детей.

Борис Олейник